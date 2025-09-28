FESTIVAL SENS & NATURE En face du restaurant Chez Cesar Toulouse

En face du restaurant Chez Cesar 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Venez vivre une journée inspirante dans le cadre enchanteur du Jardin des Plantes de Toulouse !

Ce festival est l’occasion de rencontrer une quarantaine d’acteurs du Vivre Mieux de votre région praticiens du bien-être, artisans créateurs et producteurs locaux.

Au rendez-vous animations, ateliers interactifs, séances découvertes et dégustations gourmandes. .

En face du restaurant Chez Cesar 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 6 36 48 48 52 contact@alternativebox.fr

English:

Come and experience an inspiring day in the enchanting setting of Toulouse’s Jardin des Plantes!

German:

Erleben Sie einen inspirierenden Tag in der zauberhaften Umgebung des Jardin des Plantes in Toulouse!

Italiano:

Venite a godervi una giornata stimolante al Jardin des Plantes di Tolosa!

Espanol:

Venga a disfrutar de un día inspirador en el Jardin des Plantes de Toulouse

