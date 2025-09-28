FESTIVAL SENS & NATURE En face du restaurant Chez Cesar Toulouse
FESTIVAL SENS & NATURE En face du restaurant Chez Cesar Toulouse dimanche 28 septembre 2025.
FESTIVAL SENS & NATURE
En face du restaurant Chez Cesar 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
Venez vivre une journée inspirante dans le cadre enchanteur du Jardin des Plantes de Toulouse !
Ce festival est l’occasion de rencontrer une quarantaine d’acteurs du Vivre Mieux de votre région praticiens du bien-être, artisans créateurs et producteurs locaux.
Au rendez-vous animations, ateliers interactifs, séances découvertes et dégustations gourmandes. .
English :
Come and experience an inspiring day in the enchanting setting of Toulouse’s Jardin des Plantes!
German :
Erleben Sie einen inspirierenden Tag in der zauberhaften Umgebung des Jardin des Plantes in Toulouse!
Italiano :
Venite a godervi una giornata stimolante al Jardin des Plantes di Tolosa!
Espanol :
Venga a disfrutar de un día inspirador en el Jardin des Plantes de Toulouse
