Festival Septembre Indien Notre-Dame-de-la-Croix Paris

Festival Septembre Indien 20 et 21 septembre Notre-Dame-de-la-Croix Paris

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T12:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le festival Septembre Indien : du sens et du son.

Un festival de beaucoup de musiques les 20 et 21 septembre 2025, autour de l’église Notre-Dame-de-la-Croix et de la place Maurice Chevalier à Ménilmontant à Paris 20e pour la 4e édition.

Une vingtaine d’artistes aux horizons musicaux éclectiques sur trois scènes.

100% gratuit / 100% bénévole.

Notre-Dame-de-la-Croix Place Maurice-Chevalier 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Belleville Paris Île-de-France 06 60 37 97 15 https://www.facebook.com/FestivalSeptembreIndien Métro ligne 2 Ménilmontant

Bus N°96 arrêt Julien Lacroix

Photo Michel Bertrou