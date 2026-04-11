Festival Séries Mania : Projection – débat autour de la série Mixte (épisode 1, France, 2021) suivie d’un échange avec Benoit Lagane, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Festival Séries Mania : Projection – débat autour de la série Mixte (épisode 1, France, 2021) suivie d’un échange avec Benoit Lagane Samedi 11 avril, 15h00 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T15:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:00:00+02:00

Elle explore avec justesse les bouleversements sociaux et culturels de l’époque.

Benoit Lagane, grand spécialiste des séries, reviendra à l’issue de la projection sur l’évolution de la place de la femme dans la société française de la fin des Trente Glorieuses.

En partenariat avec le Festival Séries Mania.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}, {« owner »: {« uid »: 96869629, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-03-13T13:59:57.549Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr », « response »: {« passId »: 399296879, « isPending »: false, « addressId »: 10538}, « venueId »: 28721, « name »: « Su00e9ries Mania : Projection de la su00e9rie Mixte, suivie d’un u00e9change avec Benoit Lagane », « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr », « category »: « SEANCE_CINE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-13T13:59:57.079Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2165523, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-13T13:59:57.256Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 446508874, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 50, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1775912400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-13T13:59:57.548Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/399296879 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Créée par Marie Roussin, cette série captivante reconstitue avec finesse l’arrivée des premières filles dans un lycée de garçons au début des années 1960.

Séries Mania