Festival SF Les Mycéliades Rencontre littéraire L’Estanquet La Ciutat Pau

Festival SF Les Mycéliades Rencontre littéraire

L’Estanquet La Ciutat 5 Rue de la Fontaine Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Le CIRDOC Institut occitan de cultura et La Ciutat vous invitent à venir découvrir le roman de science-fiction Tempèsta d’enlà avec le cercle littéraire occitan La Musnegra !

Venez rencontrer les autrices et auteurs, Eva Cassagnet, Benoît Larradet, Joan-Loís Lavit, Maria Sarraute-Armentia, Aure Séguier et Pascal Thomas, qui présenteront le livre et aborderont également la question du travail d’écriture collectif. .

L’Estanquet La Ciutat 5 Rue de la Fontaine Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu

