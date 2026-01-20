Festival SF Les Mycéliades Rencontre littéraire L’Estanquet La Ciutat Pau
2026-02-04
Le CIRDOC Institut occitan de cultura et La Ciutat vous invitent à venir découvrir le roman de science-fiction Tempèsta d’enlà avec le cercle littéraire occitan La Musnegra !
Venez rencontrer les autrices et auteurs, Eva Cassagnet, Benoît Larradet, Joan-Loís Lavit, Maria Sarraute-Armentia, Aure Séguier et Pascal Thomas, qui présenteront le livre et aborderont également la question du travail d’écriture collectif. .
L’Estanquet La Ciutat 5 Rue de la Fontaine Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
