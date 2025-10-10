Festival Shaxhabign Poum
Festival Shaxhabign Poum vendredi 10 octobre 2025.
Festival Shaxhabign
Site Shelloh Poum Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-12
2025-10-10
Festival Shaxhabign Poum, 10-12 oct. 2025
Musiques & danses du Pacifique avec Anslom (PNG), Hoogo, V-Skap, Macecelo, Phaanemi… Animations, artisanat & culture océanienne. Entrée gratuite, 3 jours de fête !
Site Shelloh Poum 98826 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 94.40.19
English :
Shaxhabign Festival ? Poum, Oct. 10-12, 2025
Pacific music & dance with Anslom (PNG), Hoogo, V-Skap, Macecelo, Phaanemi? Entertainment, crafts & Oceanic culture. Free admission, 3 days of festivities!
German :
Festival Shaxhabign ? Poum, 10.-12. Okt. 2025
Pazifische Musik und Tänze mit Anslom (PNG), Hoogo, V-Skap, Macecelo, Phaanemi? Animationen, Kunsthandwerk und ozeanische Kultur. Freier Eintritt, 3 Tage Party!
Italiano :
Festival di Shaxhabign Poum, 10-12 ottobre 2025
Musica e danza del Pacifico con Anslom (PNG), Hoogo, V-Skap, Macecelo, Phaanemi? Intrattenimento, artigianato e cultura oceanica. Ingresso gratuito, 3 giorni di festa!
Espanol :
Festival Shaxhabign? Poum, 10-12 de octubre de 2025
Música y danza del Pacífico con Anslom (PNG), Hoogo, V-Skap, Macecelo, Phaanemi? Entretenimiento, artesanía y cultura oceánica. Entrada gratuita, 3 días de fiesta
L’événement Festival Shaxhabign Poum a été mis à jour le 2025-10-02 par Tourisme Province Nord