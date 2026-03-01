Festival Signature Mariage Place du Marché Le Puy-en-Velay
Festival Signature Mariage Place du Marché Le Puy-en-Velay dimanche 29 mars 2026.
Festival Signature Mariage
Place du Marché Les Halles Ponotes Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Bienvenue au Festival Signature Mariage une expérience moderne, humaine et qualitative pour rencontrer des professionnels du mariage sélectionnés avec soin.
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Place du Marché Les Halles Ponotes Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 89 69 leshallesponotes@gmail.com
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English :
Welcome to the Signature Mariage Festival: a modern, human and qualitative experience to meet carefully selected wedding professionals.
L’événement Festival Signature Mariage Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay