Festival Signature Mariage Place du Marché Le Puy-en-Velay

Festival Signature Mariage

Place du Marché Les Halles Ponotes Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Bienvenue au Festival Signature Mariage une expérience moderne, humaine et qualitative pour rencontrer des professionnels du mariage sélectionnés avec soin.

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Place du Marché Les Halles Ponotes Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 89 69 leshallesponotes@gmail.com

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English :

Welcome to the Signature Mariage Festival: a modern, human and qualitative experience to meet carefully selected wedding professionals.

L’événement Festival Signature Mariage Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay