Festival Sites et sons 2026 Creissels 23 juillet Creissels
jeudi 23 juillet 2026 · Creissels
Informations pratiques
Creissels
Festival Sites et sons 2026 Creissels 23 juillet
Clos de Bel Air Creissels Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Encore un site d’exception pour l’ouverture du festival !
Le Clos Bel Air, sur le Larzac, est un ancien corps de ferme caussenard, à l’architecture typique des fermes du Larzac et inscrit aux monuments historiques, il a été restauré dans le respect des matériaux d’origine pierres apparentes, poutres anciennes, lauzes traditionnelles.
Pour nous, c’est exemple parfait de la ferme caussenarde traditionnelle et restaurée avec goût. Elle ouvre au public en 2026. L’occasion rêvée de faire cohabiter l’ouverture du festival avec le lancement de ce tout nouveau site touristique.
19 h00 Spectacle familial avec l’art d’accomoder les restes Marionnettes taille humaine, specatcle musical poétique et drôle
20h00 Tremplin musical avec Renaud. R
21H00 Concert de la fanfare de scène ( Jazz/ Funk ) CULTE
Possibilité de restauration locale sur place et animations
Vous devez présenter votre billet en format papier ou sur votre téléphone.
ATTENTION, Sur site pas de Carte bancaire. Chèque où espèces uniquement
Pour nous rejoindre:
Le plus simple est de monter sur le plateau du Larzac via la D809 ( cote de la Cavalerie)
25 minutes 10 .
Clos de Bel Air Creissels 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 02 42 contact@ot-millau.fr
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English :
Another exceptional venue for the festival’s opening!
L’événement Festival Sites et sons 2026 Creissels 23 juillet Creissels a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)