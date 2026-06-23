Informations pratiques

Creissels

Festival Sites et sons 2026 Creissels 23 juillet

Clos de Bel Air Creissels Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Encore un site d’exception pour l’ouverture du festival !

Le Clos Bel Air, sur le Larzac, est un ancien corps de ferme caussenard, à l’architecture typique des fermes du Larzac et inscrit aux monuments historiques, il a été restauré dans le respect des matériaux d’origine pierres apparentes, poutres anciennes, lauzes traditionnelles.

Pour nous, c’est exemple parfait de la ferme caussenarde traditionnelle et restaurée avec goût. Elle ouvre au public en 2026. L’occasion rêvée de faire cohabiter l’ouverture du festival avec le lancement de ce tout nouveau site touristique.

19 h00 Spectacle familial avec l’art d’accomoder les restes Marionnettes taille humaine, specatcle musical poétique et drôle

20h00 Tremplin musical avec Renaud. R

21H00 Concert de la fanfare de scène ( Jazz/ Funk ) CULTE

Possibilité de restauration locale sur place et animations

Vous devez présenter votre billet en format papier ou sur votre téléphone.

ATTENTION, Sur site pas de Carte bancaire. Chèque où espèces uniquement

Pour nous rejoindre:

Le plus simple est de monter sur le plateau du Larzac via la D809 ( cote de la Cavalerie)

25 minutes 10 .

Clos de Bel Air Creissels 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 02 42 contact@ot-millau.fr

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English :

Another exceptional venue for the festival’s opening!

L’événement Festival Sites et sons 2026 Creissels 23 juillet Creissels a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)