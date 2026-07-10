Festival Sites & Sons 2026 11 Août La Cité de Pierres – La Roque-Sainte-Marguerite

Informations pratiques

La Roque-Sainte-Marguerite

Festival Sites & Sons 2026 11 Août La Cité de Pierres –

Cité de Pierres Montpellier le Vieux La Roque-Sainte-Marguerite Aveyron

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Fidèle à l’esprit des pionniers, on pousse l’exploration du site toujours plus loin en proposant un spectacle déambulatoire suivi d’un concert jusqu’au au plus profond du site… Immersion artistique totale au cœur de la cité de pierres pour une petite randonnée qui ne vous laissera pas de marbre ….

19 h00 Spectacle familial en mode mini rando déambulatoire avec les MOUCHTIKS

Le spectacle des Mouchtiks se fait en mode randonnée ( facile ). Prévoyez des chaussures adaptées et soyez à l’heure, car après les premières scénettes qui se feront sur le parking, ils sera plus difficile de rejoindre la troupe.

20h00 Tremplin musical avec HUGO DEMAY en duo

Quand la poésie rencontre la chanson française, la magie opère. Hugo et Sarah vous embarquent dans un univers sensible et chaleureux où chaque morceau raconte une histoire.

21H00 Concert Avec ADIL SMAALI

Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun ! Entre chants marocains, percussions tribales et électro hypnotique, Adil Smaali & Elements of Baraka embarquent le public dans un concert vibrant, intense et résolument festif.

RESTAURATION ET BUVETTE LOCAVORES

Vous devez présenter votre billet en format papier ou sur votre téléphone.

ATTENTION, Sur site pas de CB. Chèque ou espèces uniquement !

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Et si vous covoituriez ? CLIQUER ICI 0 .

Cité de Pierres Montpellier le Vieux La Roque-Sainte-Marguerite 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 02 42 contact@ot-millau.fr

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English :

L’événement Festival Sites & Sons 2026 11 Août La Cité de Pierres – La Roque-Sainte-Marguerite a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)