Festival Sites & Sons 2026 13 août Hameau de la Roujarie – Saint-André-de-Vézines
jeudi 13 août 2026 · Saint-André-de-Vézines
Informations pratiques
Saint-André-de-Vézines
Festival Sites & Sons 2026 13 août Hameau de la Roujarie –
Hameau de la Roujarie Saint-André-de-Vézines Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Tarif unique festival S&S
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Ce site est un vrai coup de coeur pour les organisateurs et un appel lancé à tous les amoureux du patrimoine pour soutenir une belle aventure humaine dédiée à la restauration du site. Une soirée en rouge et noir: rouge pour rappeller l’étymologie du lieu, et noir comme le causse qui lui sert d’écrin.
Le parking est à 7 ou 8 minutes à pieds, dans le champs de St Jean de Balmes. Prévoyez une lampe pour le retour de nuit
19 h00 Spectacle familial avec El Fakiiir ( clown, burlesque )
L’ Amour du risque ou les risques de l’amour
20h00 Tremplin musical avec Louis.L
Une plume délicate, une voix sincère et une pop-folk française aux accents poétiques Louis L. invite à un voyage tout en émotions. Un talent prometteur à ne pas manquer sur le Tremplin.
21H00 Concert Avec la fanfare Hip Hop G.G.B.B / GROOVE GRAVE BRASS BAND
Sept musiciens, une énergie folle et des cuivres qui enflamment la scène GGBB revisite les plus grands titres du Hip-Hop dans une ambiance festive et résolument déjantée. De quoi faire bouger les têtes… et tout le reste !
RESTAURATION ET BUVETTE LOCAVORES
Vous devez présenter votre billet en format papier ou sur votre téléphone.
ATTENTION, Sur site pas de CB. Chèque ou espèces uniquement !
CLIQUER ICI POUR RESERVER 10 .
Hameau de la Roujarie Saint-André-de-Vézines 12720 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 02 42 contact@ot-millau.fr
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English :
L’événement Festival Sites & Sons 2026 13 août Hameau de la Roujarie – Saint-André-de-Vézines a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)