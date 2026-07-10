Informations pratiques

Saint-André-de-Vézines

Festival Sites & Sons 2026 13 août Hameau de la Roujarie –

Hameau de la Roujarie Saint-André-de-Vézines Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Tarif unique festival S&S

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Ce site est un vrai coup de coeur pour les organisateurs et un appel lancé à tous les amoureux du patrimoine pour soutenir une belle aventure humaine dédiée à la restauration du site. Une soirée en rouge et noir: rouge pour rappeller l’étymologie du lieu, et noir comme le causse qui lui sert d’écrin.

Le parking est à 7 ou 8 minutes à pieds, dans le champs de St Jean de Balmes. Prévoyez une lampe pour le retour de nuit

19 h00 Spectacle familial avec El Fakiiir ( clown, burlesque )

L’ Amour du risque ou les risques de l’amour

20h00 Tremplin musical avec Louis.L

Une plume délicate, une voix sincère et une pop-folk française aux accents poétiques Louis L. invite à un voyage tout en émotions. Un talent prometteur à ne pas manquer sur le Tremplin.

21H00 Concert Avec la fanfare Hip Hop G.G.B.B / GROOVE GRAVE BRASS BAND

Sept musiciens, une énergie folle et des cuivres qui enflamment la scène GGBB revisite les plus grands titres du Hip-Hop dans une ambiance festive et résolument déjantée. De quoi faire bouger les têtes… et tout le reste !

RESTAURATION ET BUVETTE LOCAVORES

Vous devez présenter votre billet en format papier ou sur votre téléphone.

ATTENTION, Sur site pas de CB. Chèque ou espèces uniquement !

CLIQUER ICI POUR RESERVER 10 .

Hameau de la Roujarie Saint-André-de-Vézines 12720 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 02 42 contact@ot-millau.fr

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English :

L’événement Festival Sites & Sons 2026 13 août Hameau de la Roujarie – Saint-André-de-Vézines a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)