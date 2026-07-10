Informations pratiques

La Cresse

Festival Sites & Sons 2026 20 août St Martin de Pinet –

St Martin de Pinet La Cresse Aveyron

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Bucolique… C’est le mot qui nous est venu à l’esprit en imaginant une soirée ici. On a de suite ressenti l’ambiance zen et familiale à mettre en place autour de cette délicieuse église, au cimetiere atypique et aux berges ombragées…

19 h00 Spectacle familial avec Paul & Max spectacle de jongle & piano

20h00 Tremplin musical avec Tristan Rx

À lui seul, Tristan R.X fait vibrer toute une scène ! Guitare, boucles, beatbox et énergie communicative un spectacle généreux qui promet de faire chanter et danser le public.

21H00 Concert Avec The Crooked Nail

Une contrebasse qui claque, un harmonica envoûtant et une guitare rugissante The Crooked Nail fait revivre l’esprit du blues et du rock’n’roll avec une intensité communicative. Un concert authentique qui promet de belles vibrations.

RESTAURATION ET BUVETTE LOCAVORES

Vous devez présenter votre billet en format papier ou sur votre téléphone.

ATTENTION, Sur site pas de CB. Chèque ou espèces uniquement !

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St Martin de Pinet La Cresse 12640 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 02 42 contact@ot-millau.fr

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English :

L’événement Festival Sites & Sons 2026 20 août St Martin de Pinet – La Cresse a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)