Informations pratiques

Compeyre

Festival Sites & Sons 2026 27 août Château de Cabrières –

Château de Cabrières Compeyre Aveyron

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

On s’était promis d’y revenir ! En cloturant édition 2023 à Cabrieres, nous révions déjà d’y revenir… Ce site a marqué nos esprits et il les marquera encore cette année ! Le parc d’un chateau qui a appartenu à une cantatrice millavoise célèbre et qui sert désormais d’écrin aux concerts du festival… Focément, cette symbolique nous va droit au coeur !

19 h00 Spectacle familial avec la conférence du professseur ZICOS éducatif et burlesque

20h00 Tremplin musical avec Red Comic Orchestra

Rock, funk, hip-hop et électro le Red Comic Orchestra mélange les styles avec une seule ambition, enflammer la scène. Une performance explosive.

21H00 Concert Avec la Caravana Roja

Rock, rap, électro, reggae ou encore pop Cafetera Roja casse les codes et enflamme la scène avec un cocktail musical explosif. Une énergie solaire et un concert qui promet de faire vibrer toutes les générations.

Une célébration du partage, de la diversité et du vivre-ensemble.

RESTAURATION ET BUVETTE LOCAVORES

Vous devez présenter votre billet en format papier ou sur votre téléphone.

ATTENTION, Sur site pas de CB. Chèque ou espèces uniquement !

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Château de Cabrières Compeyre 12520 Aveyron Occitanie

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English :

L’événement Festival Sites & Sons 2026 27 août Château de Cabrières – Compeyre a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)