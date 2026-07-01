Festival Sites & Sons Château de Peyrelade 30 juillet 2026 Rivière-sur-Tarn
jeudi 30 juillet 2026 · Rivière-sur-Tarn
Informations pratiques
Rivière-sur-Tarn
Festival Sites & Sons Château de Peyrelade 30 juillet 2026
Château de Peyrelade Rivière-sur-Tarn Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Véritable sentinelle de la haute vallée du Tarn. C’est le plus emblématique de tous nos châteaux. C’est aussi le plus grand et le plus animé grâce une équipe de bénévoles dévoués. Un S&S qui résonne ici comme une évidence.
Le spectacle aura lieu au cœur du château. Ensuite, les concerts auront lieu sur la place d’armes, à l’extérieur du château.
Organisé par Office de Tourisme de Millau
Parking limité, privilégiez le covoiturage à plusieurs dans un même véhicule; Depuis le parking, il faut marcher 5 minutes » en montée » ( mais ça descend au retour…)
19 h00 Spectacle familial avec « A la recherche de Bobby » spectacle clown, burlesqu
20h00 Tremplin musical avec Mezclaa
21H00 Concert reggae avec Positiveroots band & Bob Wasa
Possibilité de restauration locale sur place et animations
Vous devez présenter votre billet en format papier ou sur votre téléphone.
ATTENTION, Sur site pas de Carte bancaire. Chèque où espèces uniquement
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Château de Peyrelade Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie
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English :
L’événement Festival Sites & Sons Château de Peyrelade 30 juillet 2026 Rivière-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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