Festival six cordes au fil de l’Allier La Vialle Chanteuges

Festival six cordes au fil de l’Allier La Vialle Chanteuges mardi 15 juillet 2025.

Festival six cordes au fil de l’Allier

La Vialle Abbaye de Chanteuges Chanteuges Haute-Loire

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-15

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-15

Festival de guitares où l’abbaye de Chanteuges accueille durant 5 jours, du mardi 15/07 au samedi 19/07/2025.,des guitaristes à la renommée mondiale, ainsi que de jeunes artistes plein d’avenir.

La Vialle Abbaye de Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 69 36 48 info.chanteugesfestival@gmail.com

English :

Guitar festival where Chanteuges Abbey welcomes world-renowned guitarists and up-and-coming young artists for 5 days, from Tuesday 15/07 to Saturday 19/07/2025.

German :

Gitarrenfestival, bei dem die Abtei von Chanteuges fünf Tage lang, von Dienstag, den 15.07. bis Samstag, den 19.07.2025, weltberühmte Gitarristen und junge, aufstrebende Künstler empfängt.

Italiano :

Un festival di chitarra in cui l’Abbazia di Chanteuges ospita per 5 giorni, da martedì 15/07 a sabato 19/07/2025, chitarristi di fama mondiale e giovani artisti emergenti.

Espanol :

Un festival de guitarra en el que la Abadía de Chanteuges acoge durante 5 días, del martes 15/07 al sábado 19/07/2025, a guitarristas de renombre mundial y a jóvenes promesas.

