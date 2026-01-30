Festival Solo en Scène 2026 Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Festival Solo en Scène 2026

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-12

14ème édition du Festival Solo en Scène, un événement dédié aux formes artistiques portées par un seul interprète théâtre, musique, humour et performance. Un rendez-vous qui explore toute la richesse du spectacle vivant en solo, dans une relation directe et sensible entre l’artiste et le public.

UNE SCÈNE VIVANTE, PLURIELLE ET INTENSE

Le Solo en Scène ne se limite pas au théâtre il célèbre toutes les formes où un artiste porte seul un univers sur scène. Concert, stand-up, récit ou théâtre, chaque proposition offre une expérience singulière.

Aux quatre coins de la planète, ce format est salué pour son intensité, sa liberté de ton et la proximité qu’il crée avec le public. À Mendi Zolan, cette relation directe prend tout son sens dans sa salle à taille humaine, propice à l’émotion, à l’écoute et au partage. .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Solo en Scène 2026

L’événement Festival Solo en Scène 2026 Hendaye a été mis à jour le 2026-01-27 par Hendaye Tourisme & Commerce