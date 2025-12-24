Festival Solo en Scène Stand up On ne naît pas handicapé, on le devient, Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Festival Solo en Scène Stand up On ne naît pas handicapé, on le devient

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Par Damien Fargeout.

A partir de 12 ans.

Durée 70 minutes.

Damien est un artiste touche-à-tout, handi avant tout. Sa vie est un sketch le diagnostic, le travail, les relations aux autres et bien d’autres. Il a choisi de la partager et d’offrir une vue de la vie quand on est assis.

Le 20 Octobre 2021, il commençait le stand-up. Il ne savait pas ce qu’il faisait. Il ne savait pas où il allait. Il savait simplement que ça lui plaisait. Faire rire avec ce que l’on disait être le pire. Faire rire et réfléchir. C’est le pouvoir du rire. La seule question qui le guidait jusqu’où ça peut aller ? .

