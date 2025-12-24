Festival Solo en Scène Théâtre Ultramarins, Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Festival Solo en Scène Théâtre Ultramarins

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Par le Théâtre des Chimères.

A partir de 14 ans.

Durée 65 minutes.

Capitaine d’un bateau cargo qui traverse l’Atlantique, “Elle” accepte de couper les moteurs pour laisser son équipage exclusivement masculin descendre se baigner dans l’Atlantique.

Cette entrée dans l’élément aquatique marque l’irruption du mystère dans la routine et contamine la suite du voyage. Quand les marins remontent, il semble qu’ils ne sont plus 20, mais 21. .

