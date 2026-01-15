LE SOLO THÉÂTRE

Seul(e) en scène et avec sa voix comme unique alliée, 1 interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 heure. Ni décor, ni accessoire — pourtant tout y est, intensité des émotions, virtuosité des caractères, élégance du verbe.

LE PROGRAMME

15/01 • Histoire de Madame de la Pommeraye, de Denis Diderot

22/01 • La Cruche, de Georges Courteline

29/01 • Dom Juan, de Molière

05/02 • Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert

12/02 • Léonce et Léna, de Georg Büchner

19/02 • Ruy Blas, de Victor Hugo

26/02 • Cinna, de Corneille

05/03 • Double Assassinat dans la rue Morgue, de Edgar Allan Poe

12/03 • La Délaissée, de Max Maurey + Une Demande en Mariage, de Tchekhov

19/03 • Le Revizor, de Nicolas Gogol

26/03 • Les Fourberies de Scapin, de Molière

02/04 • Le Père, de August Strindberg

09/04 • Embrassons-nous, Folleville ! de Eugène Labiche

16/04 • Hamlet, de William Shakespeare

LES INFORMATIONS

Dates : Chaque jeudi, du 15 janvier au 16 avril 2026, à 20h.

Lieux : Hôtels Littéraires (Paris, 8e, 10e et 18e arrondissements).

Tarifs : 10€ (plein) • 6€ (étudiants) • Gratuit (étudiants de Sorbonne Université).

Billetterie (en ligne uniquement) : https://www.billetweb.fr/solo-theatre-2026

Chaque jeudi, du 15 janvier au 16 avril, Les Livreurs et La Sorbonne Sonore vous invitent à prendre place dans l’un des magnifiques Hôtels Littéraires parisiens afin de découvrir leurs nouvelles pièces Solo Théâtre et vivre ensemble des moments forts en émotion, intensité et virtuosité !

Du jeudi 15 janvier 2026 au jeudi 16 avril 2026 :

jeudi

de 20h00 à 21h30

payant

De 6 à 10 euros.

Tarif spécial étudiant Sorbonne Université : Gratuit.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-15T21:00:00+01:00

fin : 2026-04-17T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-01-15T20:00:00+02:00_2026-01-15T21:30:00+02:00;2026-01-22T20:00:00+02:00_2026-01-22T21:30:00+02:00;2026-01-29T20:00:00+02:00_2026-01-29T21:30:00+02:00;2026-02-05T20:00:00+02:00_2026-02-05T21:30:00+02:00;2026-02-12T20:00:00+02:00_2026-02-12T21:30:00+02:00;2026-02-19T20:00:00+02:00_2026-02-19T21:30:00+02:00;2026-02-26T20:00:00+02:00_2026-02-26T21:30:00+02:00;2026-03-05T20:00:00+02:00_2026-03-05T21:30:00+02:00;2026-03-12T20:00:00+02:00_2026-03-12T21:30:00+02:00;2026-03-19T20:00:00+02:00_2026-03-19T21:30:00+02:00;2026-03-26T20:00:00+02:00_2026-03-26T21:30:00+02:00;2026-04-02T20:00:00+02:00_2026-04-02T21:30:00+02:00;2026-04-09T20:00:00+02:00_2026-04-09T21:30:00+02:00;2026-04-16T20:00:00+02:00_2026-04-16T21:30:00+02:00

Hôtel Littéraire Le Swann 15, rue de Constantinople 75008 Paris



Afficher la carte du lieu Hôtel Littéraire Le Swann et trouvez le meilleur itinéraire

