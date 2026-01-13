FESTIVAL « SOLO THÉÂTRE » Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud Paris 15 janvier – 16 avril, les jeudis Sur inscription – Tarifs : 10€ (plein) • 6€ (étudiants) • Gratuit (étudiants de Sorbonne Université)

1 interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 heure. Ni décor, ni accessoire — pourtant tout y est, intensité des émotions, virtuosité des caractères, élégance du verbe

**Chaque jeudi**, du 15 janvier au 16 avril, **Les Livreurs** et **La Sorbonne Sonore** vous invitent à prendre place dans l’un des magnifiques **Hôtels Littéraires parisiens** afin de découvrir leurs nouvelles pièces **Solo Théâtre** et vivre ensemble des moments forts en émotion, intensité et virtuosité !

** ️ LE PROGRAMME**

15/01 • Histoire de Madame de la Pommeraye, de Denis Diderot

22/01 • La Cruche, de Georges Courteline

29/01 • Dom Juan, de Molière

05/02 • Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert

12/02 • Léonce et Léna, de Georg Büchner

19/02 • Ruy Blas, de Victor Hugo

26/02 • Cinna, de Corneille

05/03 • Double Assassinat dans la rue Morgue, de Edgar Allan Poe

12/03 • La Délaissée, de Max Maurey + Une Demande en Mariage, de Tchekhov

19/03 • Le Revizor, de Nicolas Gogol

26/03 • Les Fourberies de Scapin, de Molière

02/04 • Le Père, de August Strindberg

09/04 • Embrassons-nous, Folleville ! de Eugène Labiche

16/04 • Hamlet, de William Shakespeare

**LES INFORMATIONS**

Dates : Chaque jeudi, du 15 janvier au 16 avril 2026, à 20h

Lieux : Hôtels Littéraires (Paris, 8e, 10e et 18e arrondissements)

Tarifs : 10€ (plein) • 6€ (étudiants) • Gratuit (étudiants de Sorbonne Université)

Billetterie (en ligne uniquement) : [https://www.billetweb.fr/solo-theatre-2026](https://www.billetweb.fr/solo-theatre-2026)

Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud 6 Rue Gustave Goublier, 75010 Paris Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris 75010 Paris



