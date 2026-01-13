FESTIVAL « SOLO THÉÂTRE » Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud Paris
FESTIVAL « SOLO THÉÂTRE » Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud Paris jeudi 15 janvier 2026.
FESTIVAL « SOLO THÉÂTRE » Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud Paris 15 janvier – 16 avril, les jeudis Sur inscription – Tarifs : 10€ (plein) • 6€ (étudiants) • Gratuit (étudiants de Sorbonne Université)
1 interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 heure. Ni décor, ni accessoire — pourtant tout y est, intensité des émotions, virtuosité des caractères, élégance du verbe
**FESTIVAL « SOLO THÉÂTRE »** : 1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
**Chaque jeudi**, du 15 janvier au 16 avril, **Les Livreurs** et **La Sorbonne Sonore** vous invitent à prendre place dans l’un des magnifiques **Hôtels Littéraires parisiens** afin de découvrir leurs nouvelles pièces **Solo Théâtre** et vivre ensemble des moments forts en émotion, intensité et virtuosité !
** ️ LE PROGRAMME**
15/01 • Histoire de Madame de la Pommeraye, de Denis Diderot
22/01 • La Cruche, de Georges Courteline
29/01 • Dom Juan, de Molière
05/02 • Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert
12/02 • Léonce et Léna, de Georg Büchner
19/02 • Ruy Blas, de Victor Hugo
26/02 • Cinna, de Corneille
05/03 • Double Assassinat dans la rue Morgue, de Edgar Allan Poe
12/03 • La Délaissée, de Max Maurey + Une Demande en Mariage, de Tchekhov
19/03 • Le Revizor, de Nicolas Gogol
26/03 • Les Fourberies de Scapin, de Molière
02/04 • Le Père, de August Strindberg
09/04 • Embrassons-nous, Folleville ! de Eugène Labiche
16/04 • Hamlet, de William Shakespeare
**LES INFORMATIONS**
Dates : Chaque jeudi, du 15 janvier au 16 avril 2026, à 20h
Lieux : Hôtels Littéraires (Paris, 8e, 10e et 18e arrondissements)
Tarifs : 10€ (plein) • 6€ (étudiants) • Gratuit (étudiants de Sorbonne Université)
Billetterie (en ligne uniquement) : [https://www.billetweb.fr/solo-theatre-2026](https://www.billetweb.fr/solo-theatre-2026)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-15T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-04-16T21:30:00.000+02:00
1
https://www.billetweb.fr/solo-theatre-2026
Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud 6 Rue Gustave Goublier, 75010 Paris Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris 75010 Paris