FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ AUX BAINS D’AVENE Avène

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

SWING RENCONTRE TRIO JAZZ . Un trio proposant des chansons francaises, sous la direction de José Moléro.

RDV dans le parc thermal aux bains d’Avène. Gratuit

SWING RENCONTRE TRIO JAZZ . Un trio proposant des chansons francaises, sous la direction de José Moléro.

RDV dans le parc thermal aux bains d’Avène. Gratuit .

Les Bains d’Avène Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38

English :

Festival Song d’une nuit d’été aux Bains d’Avène :

SWING RENCONTRE TRIO JAZZ . A trio performing French songs, under the direction of José Moléro.

RDV in the spa park at the Avène baths. Free

German :

Festival Song d’une nuit d’été in Les Bains d’Avène :

SWING RENCONTRE TRIO JAZZ . Ein Trio mit französischen Chansons unter der Leitung von José Moléro.

Treffpunkt im Thermalpark in Les Bains d’Avène. Kostenlos

Italiano :

Festival Song d’une nuit d’été aux Bains d’Avène :

LO SWING INCONTRA IL TRIO JAZZ. Un trio che suona canzoni francesi, diretto da José Moléro.

Appuntamento nel parco termale dei bagni di Avène. Gratuito

Espanol :

Festival Song d’une nuit d’été aux Bains d’Avène :

SWING MEETS JAZZ TRIO . Un trío que interpreta canciones francesas, dirigido por José Moléro.

Encuentro en el parque termal de los baños de Avène. Gratis

