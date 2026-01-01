Au fil d’une trentaine de concerts programmés, se déclinent le jazz, dans sa dimension mondiale comme dans sa substance nourricière afro-américaine, l’improvisation et l’écriture contemporaine, le rock et hip-hop expérimental, les musiques savantes et populaires. Toutes ces facettes de la musique tissent une programmation multiple et unique à la fois. Sons d’hiver est un festival de dimension internationale où sont présentés artistes français et étrangers, dans un grand nombre de créations ou de projets inédits. Cette passion de la découverte des sensibilités musicales du présent est une aventure qui crée un lien fort avec le public. Le festival se déroule dans le cadre de salles de concert à dimension humaine respectueuses de la richesse et de la subtilité de l’expression musicale.

Depuis trois décennies, Sons d’hiver, enraciné dans le vaste territoire francilien, développe un travail de proximité (production artistique, actions culturelles) avec une quinzaine de théâtres du département du Val-de-Marne avec aussi, deux incursions parisiennes. Cet ancrage territorial et l’exigence artistique du festival réinventent sans cesse cette poétique de la relation

Depuis sa création en 1992, le festival Sons d’hiver offre un regard singulier sur les musiques créatives d’aujourd’hui.

Du vendredi 30 janvier 2026 au samedi 21 février 2026 :

payant

A partir de 20 euros

Public jeunes et adultes.

