Festival sous l’Barnum Salle des fêtes Saint-Jean-de-Trézy

Saint-Jean-de-Trézy

Festival sous l’Barnum

Salle des fêtes Rue de la Mairie Saint-Jean-de-Trézy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-27

Festival de marionnette 10eme Edition. Année anniversaire pour une dixième édition du festival de marionnette de Saint Jean de Trézy.

Programme en cours de construction… .

Salle des fêtes Rue de la Mairie Saint-Jean-de-Trézy 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 57 15 50 laetitia.lesenclumes@gmail.com

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English : Festival sous l’Barnum

L’événement Festival sous l’Barnum Saint-Jean-de-Trézy a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)