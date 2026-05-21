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Festival sous l’Barnum Salle des fêtes Saint-Jean-de-Trézy

Festival sous l’Barnum Salle des fêtes Saint-Jean-de-Trézy

Festival sous l’Barnum Salle des fêtes Saint-Jean-de-Trézy jeudi 27 août 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue de la Mairie

Ville : 71490 Saint-Jean-de-Trézy

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif : 5 5 12 Autres Tarifs

Saint-Jean-de-Trézy

Festival sous l’Barnum

Salle des fêtes Rue de la Mairie Saint-Jean-de-Trézy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-27

Festival de marionnette 10eme Edition. Année anniversaire pour une dixième édition du festival de marionnette de Saint Jean de Trézy.
Programme en cours de construction…   .

Salle des fêtes Rue de la Mairie Saint-Jean-de-Trézy 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 57 15 50  laetitia.lesenclumes@gmail.com

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English : Festival sous l’Barnum

L’événement Festival sous l’Barnum Saint-Jean-de-Trézy a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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