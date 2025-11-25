Festival Sous le Sapin MJC Bazin Nancy
Festival Sous le Sapin MJC Bazin Nancy vendredi 12 décembre 2025.
Festival Sous le Sapin
MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-19
Ho, ho, ho¿! La MJC Bazin déballe sa nouvelle édition de son festival hivernal: deux week-ends de spectacles, contes et concerts pour tous les âges; des rendez-vous poétiques, drôles et féeriques, à entrée libre et solidaire. Un vrai cadeau avant l’heure.
Réservation conseillée par téléphone.Tout public
MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 56 65 info@mjcbazin.com
English :
Ho, ho, ho¿! The MJC Bazin is unpacking the latest edition of its winter festival: two weekends of shows, stories and concerts for all ages; poetic, funny and fairytale events, with free admission and solidarity. A real gift before its time.
Reservations recommended by telephone.
German :
Ho, ho, ho¿! Die MJC Bazin packt die neue Ausgabe ihres Winterfestivals aus: zwei Wochenenden mit Aufführungen, Märchen und Konzerten für alle Altersgruppen; poetische, lustige und märchenhafte Veranstaltungen bei freiem Eintritt und solidarischer Unterstützung. Ein echtes Geschenk vor der Zeit.
Reservierungen werden telefonisch empfohlen.
Italiano :
Ho, ho, ho¿! Il MJC Bazin sta preparando l’ultima edizione del suo festival invernale: due fine settimana di spettacoli, storie e concerti per tutte le età; eventi poetici, divertenti e incantevoli, con ingresso e sostegno gratuiti. Un vero e proprio regalo prima del tempo.
Si consiglia di prenotare telefonicamente.
Espanol :
¡Ho, ho, ho¿! El MJC Bazin desembala la última edición de su festival de invierno: dos fines de semana de espectáculos, cuentos y conciertos para todas las edades; eventos poéticos, divertidos y encantadores, con entrada y asistencia gratuitas. Un auténtico regalo antes de tiempo.
Se recomienda reservar por teléfono.
L’événement Festival Sous le Sapin Nancy a été mis à jour le 2025-11-23 par DESTINATION NANCY