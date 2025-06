Festival « Sous les étoiles » B. Monrose Saint-Gérand-le-Puy 18 juillet 2025 07:00

Allier

Festival « Sous les étoiles » B. Monrose Théâtre de verdure Saint-Gérand-le-Puy Allier

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Paillettes et étoiles seront au rendez-vous !

Cabaret durée 1h30

.

Théâtre de verdure

Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 78 50

English :

Glitter and stars will be the order of the day!

Cabaret: duration 1h30

German :

Glitzer und Sterne werden Sie begeistern!

Kabarett: Dauer 1,5 Stunden

Italiano :

Brillantini e stelle saranno nell’aria!

Cabaret: durata 1h30

Espanol :

¡Brillo y estrellas en el aire!

Cabaret: duración 1h30

