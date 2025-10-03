Festival ‘Sous les Feuilles d’Automne’ Eygalières

Du 03/10 au 26/10/2025 le vendredi et les week-ends de 11h à 13h et de 14h à 18h.

Samedi 4 octobre 11h30 Cérémonie d’ouverture

Samedis 11 et 18 octobre 11h Tables rondes. Vieux village d’Eygalières Eygalières Bouches-du-Rhône

Comme chaque année, retrouvez à Eygalières le festival d’art « Sous Les Feuilles d’Automne » tous les vendredis et week-ends du 03 au 26 octobre !

Depuis 2016, municipalité, artistes et associations d’Eygalières ont souhaité créer ensemble un évènement emblématique de la tradition artistique de leur village.

C’est ainsi que, tous les week-ends d’octobre, l’arrière-saison est marquée par le Festival d’Art Sous Les Feuilles d’Automne .

Eygalières affirme encore une fois sa vocation de Terre d’Art, symbiose entre des lieux magiques, une pléiade d’artistes habitants dans la commune et ses environs, et des habitants conscients du charme et de l’authenticité de leur village.



Découvrez le programme de la 10ème édition du Festival « Sous les Feuilles d’Automne »



Cérémonie d’ouverture

Samedi 4 octobre 11h30 Centre du village (lieu à définir)

Animation suivie d’un vernissage



Les Expositions

Tous les vendredis et week-ends d’octobre 11h à 13h et 14h à 18h Vieux village

– Ancienne Église Saint-Laurent

« Le Printemps Bleu » installation de Hitomi Takeda. L’artiste installe une série de dessins grand format représentant des personnages dans la nature ou dans la ville à une échelle démesurée. Hitomi Takeda est née au Japon en 1974. Elle est arrivée en France en 1996 et a obtenu le DNSEP avec mention du jury en 2003 à l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence.

– Maison des Consuls

« Les Petits Formats » exposition collective où les arts plastiques et les arts visuels sont à l’honneur. 15 peintres, photographes, plasticiens, sculpteurs sélectionnés exposent leurs œuvres originales. Ils assureront eux-mêmes les permanences pour échanger avec les visiteurs.



Les Tables rondes

Samedis 11 et 18 octobre 11h Maisons des Consuls

Animées par Alexandra Charles-Dominé, médiatrice au Musée Angladon d’Avignon. En présence des artistes. .

Vieux village d’Eygalières Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01 info@mairieeygalieres.fr

English :

As every year, come to Eygalières for the ‘Under the Autumn Leaves’ art festival every Friday and weekend from 3 to 26 October!

German :

Wie jedes Jahr findet in Eygalières vom 3. bis 26. Oktober jeden Freitag und jedes Wochenende das Kunstfestival „Unter den Herbstblättern” statt!

Italiano :

Ogni anno, Eygalières ospita il festival d’arte « Sous Les Feuilles d’Automne » ogni venerdì e weekend dal 03 al 26 ottobre!

Espanol :

Cada año, Eygalières acoge el festival de arte « Sous Les Feuilles d’Automne » todos los viernes y fines de semana del 03 al 26 de octubre

