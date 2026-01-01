Festival Sous les paupières des femmes

Quimperlé Finistère

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-14

Onze jours pour toutes et tous, pour sensibiliser, interpeller, débattre et plonger notre regard dans le féminin du monde.

Programme complet dévoilé en février. .

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 37

English : Festival Sous les paupières des femmes

