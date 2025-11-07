Festival Soyaux Fou d’Humour Espace Matisse Soyaux

Festival Soyaux Fou d’Humour

Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-23

2025-11-07

Le Festival de l’Humour de Soyaux met tout en œuvre pour vous proposer un festival dont la programmation mélange les genres ; seuls en scène, troupes, humour musical, visuels… avec un seul fil conducteur la qualité, la diversité, la découverte…

English :

The Festival de l?Humour de Soyaux does everything in its power to offer you a festival with a mix of genres: one-man shows, troupes, musical humour, visuals? with a single common thread: quality, diversity, discovery?

German :

Das Festival de l’Humour de Soyaux setzt alles daran, Ihnen ein Festival zu bieten, dessen Programm die verschiedensten Genres vermischt: Alleinunterhalter, Truppen, musikalischer Humor, Visuelles? mit einem einzigen roten Faden: Qualität, Vielfalt, Entdeckung?

Italiano :

Il Festival dell’Umorismo di Soyaux fa di tutto per offrirvi un festival con un mix di generi: spettacoli individuali, troupe, umorismo musicale, visual, ecc. con un unico principio guida: qualità, diversità, scoperta?

Espanol :

El Festival del Humor de Soyaux hace todo lo posible para ofrecerle un festival con una mezcla de géneros: unipersonales, compañías, humor musical, visual, etc., con un único principio rector: calidad, diversidad, descubrimiento..

