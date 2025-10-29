Festival Spectacle | Et puis s’en va l’album pour de vrai Saint-Vaast-lès-Mello

Spectacle de clôture du Festival petits pas grandes histoires .

Mercredi 29 octobre à 16h, la Cie du Théatre de l’autre côté présente le spectacle Et puis s’en va l’album pour de vrai à la Médiathèque de Saint-Vaast-lès-Mello.

Venez découvrir Emoi et Etoi, deux personnages qui vivent dans ton corps. Séparées par la vie, Emoi cherche Etoi et doit affronter de multiples émotions… Chaque famille repartira avec son livre pour prolonger l’expérience !

Ce spectacle s’adresse aux familles, aux crèches, aux assistantes maternelles.

Âge dès 6 mois

Durée 1h

Gratuit, sur réservation au 03 44 27 39 11 mediatheque@saintvaastlesmello.fr

486 rue de la paix 60660 Saint-Vaast-lès-Mello

Programme complet du festival sur le site www.creilsudoise.fr/petits-pas-grandes-histoires/

English :

Closing show of the Festival petits pas grandes histoires .

Wednesday October 29 at 4pm, the Théatre de l’autre côté company presents the show Et puis s?en va l?album pour de vrai at the Médiathèque in Saint-Vaast-lès-Mello.

Come and discover Emoi and Etoi, two characters who live in your body. Separated by life, Emoi searches for Etoi and has to face multiple emotions? Each family will leave with its own book to extend the experience!

This show is aimed at families, nurseries and childminders.

Age: from 6 months

Duration: 1 hour

Free of charge, booking essential: 03 44 27 39 11 ? mediatheque@saintvaastlesmello.fr

486 rue de la paix ? 60660 Saint-Vaast-lès-Mello

Full festival program at www.creilsudoise.fr/petits-pas-grandes-histoires/

German :

Abschlussvorstellung des Festival petits pas grandes histoires .

Am Mittwoch, den 29. Oktober um 16 Uhr präsentiert die Cie du Théatre de l’autre côté das Stück Et puis s?en va l’album pour de vrai in der Mediathek von Saint-Vaast-lès-Mello.

Entdecken Sie Emoi und Etoi, zwei Figuren, die in Ihrem Körper leben. Durch das Leben getrennt, sucht Emoi nach Etoi und muss sich zahlreichen Emotionen stellen? Jede Familie nimmt ein Buch mit nach Hause, um das Erlebnis zu verlängern!

Diese Aufführung richtet sich an Familien, Krippen und Kindergärtnerinnen.

Alter: ab 6 Monaten

Dauer: 1 Stunde

Kostenlos, Reservierung erforderlich unter 03 44 27 39 11 ? mediatheque@saintvaastlesmello.fr

486 rue de la paix ? 60660 Saint-Vaast-lès-Mello

Vollständiges Programm des Festivals auf der Website www.creilsudoise.fr/petits-pas-grandes-histoires/

Italiano :

Spettacolo di chiusura del Festival petits pas grandes histoires .

Mercoledì 29 ottobre alle 16.00, la compagnia Théatre de l’autre côté presenta lo spettacolo Et puis s?en va l’album pour de vrai presso la biblioteca multimediale di Saint-Vaast-lès-Mello.

Venite a scoprire Emoi ed Etoi, due personaggi che vivono nel vostro corpo. Separati dalla vita, Emoi cerca Etoi e deve affrontare molte emozioni? Ogni famiglia tornerà a casa con il proprio libro per prolungare l’esperienza!

Questo spettacolo è rivolto alle famiglie, agli asili nido e alle assistenti di scuola materna.

Età: da 6 mesi

Durata: 1 ora

Gratuito, prenotazione obbligatoria: 03 44 27 39 11 ? mediatheque@saintvaastlesmello.fr

486 rue de la paix ? 60660 Saint-Vaast-lès-Mello

Programma completo del festival su www.creilsudoise.fr/petits-pas-grandes-histoires/

Espanol :

Espectáculo de clausura del Festival petits pas grandes histoires .

El miércoles 29 de octubre a las 16:00 h, la compañía Théatre de l’autre côté presenta el espectáculo Et puis s’en va l’album pour de vrai en la biblioteca multimedia de Saint-Vaast-lès-Mello.

Venga a descubrir a Emoi y Etoi, dos personajes que viven en su cuerpo. Separados por la vida, Emoi busca a Etoi y tiene que enfrentarse a muchas emociones? ¡Cada familia se irá a casa con su propio libro para prolongar la experiencia!

Este espectáculo está dirigido a familias, guarderías y auxiliares de guardería.

Edad: a partir de 6 meses

Duración: 1 hora

Gratuito, previa reserva: 03 44 27 39 11 ? mediatheque@saintvaastlesmello.fr

486 rue de la paix ? 60660 Saint-Vaast-lès-Mello

Programa completo del festival en www.creilsudoise.fr/petits-pas-grandes-histoires/

