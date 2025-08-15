FESTIVAL SPIRIT IN BLACK: – SPIRIT IN BLACK – DAY 1 – SALLE LE GRILLEN Colmar

FESTIVAL SPIRIT IN BLACK: – SPIRIT IN BLACK – DAY 1 Début : 2025-08-15 à 16:00. Tarif : – euros.

SPIRIT IN BLACK : NIGHT VISIONS Vendredi 15 au Grillen de ColmarCoup d’envoi avec du lourd pour les initiés du gros son!Une scène Death/Heavy Metal qui verra les américains de SUFFOCATION et les canadiens de 3 INCHES OF BLOOD pour des prestations attendues de longue date par les aficionados du genre. Une autre scène sera dédiée au Black Metal, avec rien de moins que NECROWRETCH, valeur sûre de la scène extrême française, et ÖLD BLACK, combo prometteur dans la veine Black and Roll. SUFFOCATION3 INCHES OF BLOODNECROWRETCHÖLD BLACK 2 groupes TBA

SALLE LE GRILLEN 19 RUE DES JARDINS 68000 Colmar 68