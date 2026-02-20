Festival SPLATCH ! Théâtre la Passerelle Saint-Brieuc
Festival SPLATCH ! Théâtre la Passerelle Saint-Brieuc mardi 7 avril 2026.
Festival SPLATCH !
Théâtre la Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-12
SPLATCH !, le festival qui vous emmène dedans/dehors pour célébrer les multiples nuances de la danse, va de nouveau irradier votre printemps.
Durant dix jours, plongez au cœur de la création chorégraphique la plus réjouissante, à la croisée des esthétiques traditionnelles, contemporaines ou hip-hop.
Amateur·rice·s, néophytes, curieux·se·s de tous âges… SPLATCH ! c’est pour vous, et parfois même avec vous autour de propositions participatives ! .
Théâtre la Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne
