Festival SPLATCH ! – Place de la Résistance Saint-Brieuc
Festival SPLATCH ! – Place de la Résistance Saint-Brieuc mardi 7 avril 2026.
Festival SPLATCH ! –
Place de la Résistance Multi-lieux Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-07
SPLATCH !, le festival qui vous emmène dedans/dehors pour célébrer les multiples nuances de la danse, va de nouveau irradier votre printemps.
Plongez au cœur de la création chorégraphique la plus réjouissante, à la croisée des esthétiques traditionnelles, contemporaines ou hip-hop.
Amateurs, néophytes, curieux de tous âges… SPLATCH ! c’est pour vous, et parfois même avec vous autour de propositions participatives !
Programme à venir. .
Place de la Résistance Multi-lieux Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival SPLATCH ! – Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-18 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme