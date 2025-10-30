Festival SPOC d’Automne de Bugeat Atelier Origami Place du champ de foire Bugeat

Place du champ de foire Foyer Rural Bugeat Corrèze

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Dans le cadre du Festival de Bugeat, l’association « les Amis du Pays de Bugeat » propose un atelier Origami animé par Marion Vattan.

Venez découvrir l’art de l’origami, et un pan de la culture japonaise dans la bonne humeur et la convivialité.

Une simple feuille de papier carrée bien choisie, un peu de patience, et guidés par Marion, vous déciderez de la forme que vous souhaiterez donner à votre origami car d’innombrables figures sont possibles des animaux, des plantes, des objets, des personnages… Ensuite, commencera une série de pliages, faciles au départ puis plus compliqués au fur et à mesure de votre progression, et tout un monde de volume poétique s’ouvrira à vous. Pour se détendre et po

Ouvert à tous adultes, ados et enfants à partir de 7 ans. .

Place du champ de foire Foyer Rural Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

