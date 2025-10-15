Festival SPOC d’Automne de Bugeat Bugeat

Festival SPOC d'Automne de Bugeat

Foyer Rural et Espace 1000 Sources Bugeat Corrèze

Tarif : – –

Début : 2025-10-15
fin : 2025-11-02

Le Festival SPOC d’automne de L’association « les Amis du Pays de Bugeat » propose un programme riche et varié, concert,spectacles, arts plastiques, danse ou encore ping-pong, tennis et cirque.   .

Foyer Rural et Espace 1000 Sources Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82  contact@lesamisdebugeat.fr

