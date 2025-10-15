Festival SPOC d’Automne de Bugeat Bugeat
Foyer Rural et Espace 1000 Sources Bugeat Corrèze
Début : 2025-10-15
fin : 2025-11-02
2025-10-15
Le Festival SPOC d’automne de L’association « les Amis du Pays de Bugeat » propose un programme riche et varié, concert,spectacles, arts plastiques, danse ou encore ping-pong, tennis et cirque. .
Foyer Rural et Espace 1000 Sources Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr
