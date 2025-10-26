Festival SPOC d’Automne de Bugeat Concert baroque du Trio Alcyone Bugeat

Festival SPOC d’Automne de Bugeat Concert baroque du Trio Alcyone Bugeat dimanche 26 octobre 2025.

Eglise Bugeat Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Venez assister au concert baroque du trio Alcyone à l’église de Bugeat (Violoncelle, chant et violon). .

Eglise Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

