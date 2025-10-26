Festival SPOC d’Automne de Bugeat Concert baroque du Trio Alcyone Bugeat
Festival SPOC d’Automne de Bugeat Concert baroque du Trio Alcyone Bugeat dimanche 26 octobre 2025.
Festival SPOC d’Automne de Bugeat Concert baroque du Trio Alcyone
Eglise Bugeat Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Venez assister au concert baroque du trio Alcyone à l’église de Bugeat (Violoncelle, chant et violon). .
Eglise Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr
English : Festival SPOC d’Automne de Bugeat Concert baroque du Trio Alcyone
German : Festival SPOC d’Automne de Bugeat Concert baroque du Trio Alcyone
Espanol : Festival SPOC d’Automne de Bugeat Concert baroque du Trio Alcyone
