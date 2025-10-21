Festival SPOC d’Automne de Bugeat Conférence « Les peintres vus par l’ophtalmologiste » Bugeat
Festival SPOC d’Automne de Bugeat Conférence « Les peintres vus par l’ophtalmologiste »
Centre Sportif les 1000 Sources Bugeat Corrèze
Dans le cadre du Festival de Bugeat, Gilles RENARD, ophtalmologiste, donnera une conférence sur le thème « Les peintres vus par l’ophtalmologiste »
Offert, réservation obligatoire au 06 08 84 06 58. .
Centre Sportif les 1000 Sources Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@lesamisdebugeat.fr
