Festival SPOC d’Automne de Bugeat Découverte et Pratique du Tennis Gourdon-Murat

Festival SPOC d’Automne de Bugeat Découverte et Pratique du Tennis

Terrain de tennis communal Gourdon-Murat Corrèze

Venez participer à cette matinée découverte et pratique du tennis avec Franck Humbert, professeur de tennis diplômé.

9h-10h enfants 10h-11h Ados et adultes tous âges.

Sur réservation. Matériel fourni si nécessaire. .

Terrain de tennis communal Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

