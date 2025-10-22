Festival SPOC d’Automne de Bugeat Découverte et Pratique du Tennis Gourdon-Murat
Festival SPOC d’Automne de Bugeat Découverte et Pratique du Tennis
Terrain de tennis communal Gourdon-Murat Corrèze
Venez participer à cette matinée découverte et pratique du tennis avec Franck Humbert, professeur de tennis diplômé.
9h-10h enfants 10h-11h Ados et adultes tous âges.
Sur réservation. Matériel fourni si nécessaire. .
Terrain de tennis communal Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr
