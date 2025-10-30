Festival SPOC d’Automne de Bugeat Initiation et tournoi de ping-pong Bugeat
Centre Sportif les 1000 Sources Bugeat Corrèze
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
2025-10-30
Dans le cadre du Festival de Bugeat, initiation offerte et ouverte à tous, enfants, ados, adultes par la ligue de tennis de table de Nouvelle Aquitaine, suivie d’un tournoi amical. .
Centre Sportif les 1000 Sources Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr
