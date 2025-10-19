Festival SPOC d’Automne de Bugeat Spectacle circassien Gymnase du Centre Sportif Bugeat

Gymnase du Centre Sportif Espace 1000 Sources Bugeat Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Duo explosif Tom et Johnny fond un Carto(o)n » spectacle tout public cirque humour acrobaties avec Thomas Birault et John Gadd.

Offert aux participants des ateliers cirque du SPOC. .

Gymnase du Centre Sportif Espace 1000 Sources Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

