Festival Spoc d'Automne de Bugeat théâtre Je suis un chameau Chamberet dimanche 2 novembre 2025.

Salle des fêtes Chamberet Corrèze

2025-11-02
fin : 2025-11-02

2025-11-02

Les Amis de Bugeat vous propose une représentation de la pièce de théâtre d'Ambre Kuropatwa, Je suis un chameau, par la Compagnie Ankréation.
Participation libre.

Salle des fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   contact@lesamisdebugeat.fr

