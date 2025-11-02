Festival Spoc d’Automne de Bugeat théâtre Je suis un chameau Chamberet

Salle des fêtes Chamberet Corrèze

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Les Amis de Bugeat vous propose une représentation de la pièce de théâtre d’Ambre Kuropatwa, Je suis un chameau, par la Compagnie Ankréation.

Participation libre. .

Salle des fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@lesamisdebugeat.fr

