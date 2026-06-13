Lestards

Festival SPOC Ensemble Bilitis

Eglise Lestards Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Dans le cadre du Festival de Bugeat l’association les Amis du Pays de Bugeat propose une représentation de l’ensemble Bilitis avec Irma Barbutsa, Chloé Baron, Caroline Berry, Christophe Jeannin, Marc-Henri Lamande et Mayumi Sujyama.

Musique, chant, danse et poésie, de la musique baroque à l’impressionnisme. .

Eglise Lestards 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

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English : Festival SPOC Ensemble Bilitis

L’événement Festival SPOC Ensemble Bilitis Lestards a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze