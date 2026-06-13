Festival SPOC Ensemble Bilitis Lestards
Festival SPOC Ensemble Bilitis Lestards mardi 4 août 2026.
Lestards
Festival SPOC Ensemble Bilitis
Eglise Lestards Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04 21:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Dans le cadre du Festival de Bugeat l’association les Amis du Pays de Bugeat propose une représentation de l’ensemble Bilitis avec Irma Barbutsa, Chloé Baron, Caroline Berry, Christophe Jeannin, Marc-Henri Lamande et Mayumi Sujyama.
Musique, chant, danse et poésie, de la musique baroque à l’impressionnisme. .
Eglise Lestards 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr
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English : Festival SPOC Ensemble Bilitis
L’événement Festival SPOC Ensemble Bilitis Lestards a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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