Festival SPOC (sport et culture) Bugeat 2025 Bugeat 19170 Bugeat

Festival SPOC (sport et culture) Bugeat 2025 21 juillet – 18 août Bugeat 19170 Corrèze

Tarif toujours inférieur à 10€ pour spectacles, réduit pour enfants, ados, familles. Nombreux spectacles gratuits. Réservation obligatoire pour ateliers, très recommandée pour spectacles. Règlement de préférence/carte bancaire sur le site. Ou sur place.

Début : 2025-07-21T09:00:00 – 2025-07-21T23:00:00

Fin : 2025-08-18T09:00:00 – 2025-08-18T23:00:00

Le festival de Bugeat fait se succéder une vingtaine de spectacles en juillet-aout 2025. Nous avons fait le choix d’un festival pluridisciplinaire qui sollicite et comble la sensorialité de chacune et chacun : expositions de peinture, sculpture, arts plastiques, patrimoniales, chant, musiques (accordéon, guitare, piano, clavecin, harpe, clarinette, flute), danse, arts du cirque, découverte du cheval, du VTT, du hand ball, du rugby, du judoQi Gong . Notre approche non-élitiste et participative incite à la créativité personnelle, au lien social, se prolonge et se nourrit de nombreux stages et ateliers de médiation artistique et culturelle : aquarelle, archéologie, arts du cirque, claquettes, contes, origami, photo, sculpture, vitrail, course d’orientation, handball, judo, pêche, randonnée, rugby. Découverte du patrimoine bugeacois, des mobilités douces.

Bugeat et les communes environnantes appartiennent à la catégorie des communes peu ou très peu denses (grille communale de densité de l'Insee), autonomes (situées hors attraction des villes ou métropoles). La dernière étude INSEE (2017) en recense les caractéristiques partagées :

• déclin démographique dû à un solde naturel négatif incomplètement compensé par un solde migratoire positif (fuite des jeunes et étudiants et arrivée de télétravailleurs et retraités)

• âge moyen élevé (un des plus élevés d’Europe en Haute-Corrèze)

• niveau de vie médian bas

• taux de pauvreté intermédiaire

• accès hétérogène aux professionnels de santé et commerces

• offre culturelle déficitaire (équipements culturels principalement situés dans les capitales régionales et le long du littoral méditerranéen)

Dans ce contexte, le territoire bugeacois, auquel nous sommes très attachés, dispose également de points forts :

• une nature préservée, un patrimoine historique (villa gallo-romaine, patrimoine rural) et culturel (terre d’inspiration d’Henri Troyat, Georges-Emmanuel Clancier, Jean-Marie Borzeix…) et une qualité de vie attractives

• une démarche volontariste de la municipalité : construction récente de halles, de jardin de ville, définition et équipement de lieux de vie commune en plein-air (pour marchés nocturnes, marchés de pays, spectacles…), équipement par la fibre, prise en compte des enjeux écologiques…

• un solde migratoire clairement plus positif depuis l’épisode pandémique de la COVID, la présence intermittente mais fidèle, active, souvent innovante, d’enfants du pays, l’existence d’une population anglophone et ayant la volonté de s’intégrer, la venue, souvent en famille, de touristes épris de nature ou d’activité sportive,

• un vivier d’emplois dynamique (EPHAD, Centre sportif, commerces…) et en progression (usine de ganivelles à Bugeat-Viam qui a ouvert récemment, créant 12 nouveaux emplois)),

• une desserte ferroviaire pluri-quotidienne

• l’offre complète sur place des équipements indispensables en matière administrative, d’éducation (école élémentaire), de santé (pharmacie, 2 médecins, infirmiers, kinésithérapeute, opticien, ostéopathe…), sociale (EPHAD, service social départemental, portage des repas, instance de coordination de l’autonomie), de commerces et de tourisme (camping **, office de tourisme sur place),

• l’existence d’un établissement emblématique et attractif : l’Espace des mille sources, Centre sportif d’entrainement pouvant accueillir jusqu’à 150 stagiaires (ou visiteurs de la région) en pension complète ; la politique d’ouverture de ce Centre à la population bugeacoise ou de passage est une chance pour notre territoire,

• un tissu associatif, riche et non-conflictuel

• une fidélité installée, une confiance des bugeacois dans les projets portés par les Amis du Pays de Bugeat, tant d’un point de vue que social, sportif et culturel ; le succès rencontré par le festival que notre association organise depuis 2021 témoigne de l’envie des bugeacois de s’investir, de leur désir d’épanouissement mais plus encore peut-être du besoin de « faire société ».

Le festival de Bugeat offre un programme complet d’animation culturelle, dans une zone définie par l’INSEE comme très peu dense et déficitaire en offre de ce type.

Nous avons l’objectif, avec un festival annuel créé en 2021, « nature, sport et culture », de contribuer au dynamisme et à l’attractivité de Bugeat pour tous -bugeacois, touristes de passage ou venus pour l’occasion, artistes et professionnels- de cultiver le plaisir de vivre à Bugeat, de s’y retrouver, y créer, y revenir, y rester.

Ce Festival, point d’orgue et locomotive de toute une série d’ateliers et stages, porte une vision spécifique éducative et d’intégration familiale, intergénérationnelle et des plus défavorisés. Spectacles et ateliers dans le bourg de Bugeat. Parking sur place facile. Situation sur la route Limoges-Ussel. Accès par gare SNCF de Bugeat à 300 m du bourg.

