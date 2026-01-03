Festival sportif

Salle de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-18

Un nouveau rendez-vous arrive à Métabief !!

O’Sports organise une rencontre pour bâtir ensemble ce festival multisport qui clôturera l’hiver et lancera l’été.

Un RDV fort pour dynamiser la fin d’hiver et lancer la saison estivale ski de fond, ski alpin, trail, VTT enduro

courses sportives, formats fun, animations pour tous. .

Salle de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 03 31 97 olympicmontdor@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival sportif

L’événement Festival sportif Les Hôpitaux-Vieux a été mis à jour le 2025-12-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS