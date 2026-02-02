Festival SPRING Boudin La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-en-Cotentin

Festival SPRING Boudin

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:30:00

fin : 2026-03-28 17:15:00

Date(s) :

2026-03-28

Dans Boudin, Sandrine Juglair et Claire Dosso posent leur regard amusé sur les conventions sociales, et pointent les bonnes manières qui entravent toute forme de spontanéité.

Dans une étonnante performance où les corps se métamorphosent sans cesse, les deux comédiennes sont plus enclines à rompre avec ces codes qu’à s’y soumettre. La scène se transforme alors en un grand shaker qu’elles secouent joyeusement pour faire imploser les règles de bienséance, inculquées dès le plus jeune âge.

Boudin est un hilarant terrain d’expérimentations, inventif et burlesque, une ode à l’impertinence de l’enfance, où chaque rire est une petite victoire contre la rigidité des normes.

Durée 45min dès 6 ans La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie. .

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 33 99 billetterie@labreche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival SPRING Boudin

L’événement Festival SPRING Boudin Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin