Festival SPRING In difference Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville 123 avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14 19:00:00

2026-03-14

À travers son rapport puissant, dynamique et explosif à la roue Cyr, Marica Marinoni cultive une relation conflictuelle avec son agrès, faite de sauts et de chutes. À l’inverse, Jef Everaert déploie une écriture minimaliste avec son grand et lourd cerceau métallique, tout en équilibre et délicatesse.

Alliance des contraires, In Difference est un duo acrobatique et poétique, où les divergences d’approche d’une passion commune s’estompent peu à peu. Les deux artistes, trop différents pour s’aligner, trop liés pour s’ignorer, explorent entre confrontation et complicité les possibles de leurs personnalités et pratiques contrastées.

De cette rencontre naît un spectacle inventif et ludique, en roue follement libre !

Lauréat circusnext 2025.

Lauréat du Fonds Territoires de Cirque 2025.

55 min tout public à partir de 8 ans au Vox Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin en partenariat avec La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie et le festival Femmes dans la ville. .

Cherbourg-Octeville 123 avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie

