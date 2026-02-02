Festival SPRING Le grand méchant frisson La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-en-Cotentin

Festival SPRING Le grand méchant frisson

Il était une autre fois… le Grand Méchant Frisson !

Mais pas de panique la Ligue Anti-Frisson est là pour veiller au grain ! Dans cette ligue, il y a Simone, George, Neige et Monique dit Momo, quatre héroïnes drôles, courageuses et pleines d’imagination.

Elles n’ont pas besoin de cape pour être fortes ! Ensemble, elles inventent des histoires nouvelles, plus justes et plus libres, où chacun·e peut être qui il·elle veut.

À coup d’histoires, d’imaginaire et d’amitié, elles repoussent le Grand Méchant Frisson qui voudrait faire peur ou enfermer tout le monde dans des cases.

Un spectacle vivant, joyeux et plein de surprises, où l’on se dépasse, s’entraide… et où tout le monde a sa place.

Prêt·e à rejoindre la Ligue Anti-Frisson ?

Durée 45min dès 5 ans La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie. .

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 33 99 billetterie@labreche.fr

