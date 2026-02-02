Festival SPRING Les étincelantes La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-en-Cotentin

Festival SPRING Les étincelantes

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

À La Brèche à Cherbourg et au Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Mini SPRING rime avec Family Fun Days, journées dédiées au jeune public et à la pratique artistique en amateur. Guidé·es à la mise en scène par des professionnel·les, des adolescent·es créent leur propre spectacle ! Antoine Guillaume (Collectif de la bascule, La Main de l’Homme) a rencontré à plusieurs reprises des jeunes de l’école de cirque Les Saltimbrés de Saint-Lô ; Angèle Guilbaud (Marcel et ses drôles de femmes, Galactik Ensemble) celles et ceux de l’école de cirque Sol’Air de Cherbourg. Au fil de cet accompagnement, des élans ont pris forme, reflets des préoccupations d’une génération et ont centré leur travail de recherche sur l’ennui.

Durée 1H55min tout public La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie, écoles de cirque les Saltimbrés de Saint-Lô et Sol’Air de Cherbourg. .

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 33 99 billetterie@labreche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival SPRING Les étincelantes

L’événement Festival SPRING Les étincelantes Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin