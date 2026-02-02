Festival SPRING Vilain chien Espace culturel Buisson Cherbourg-en-Cotentin

Festival SPRING Vilain chien

La Générale Posthume Bambou Monnet, Théo Lavanant.

Spectacle de cirque indigne garanti sans supers héros, sans double salto, sans jambes tendues et sans chien marchant sur une petite boule !

Dans Vilain chien, il y a cependant de la sueur, des rois sans têtes, des textes gesticulés, de l’acrobatie tordue, et de la guitare saturée.

Avec ce spectacle carnaval à volonté insolente et cynique, les acrobates et musicien·nes souhaitent faire souffler un vent de révolte joyeuse.

Le vilain chien, c’est le chien qui n’obéit pas et qui refuse de se soumettre. C’est le fils indigne. Il est irrévérencieux, effronté et provocateur. À la manière du bouffon du roi, c’est le seul qui peut s’amuser de l’autorité sans se faire couper la tête !

Durée 50min dès 8 ans

En partenariat avec La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie. .

