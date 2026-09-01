Informations pratiques

Montbellet

Festival St-Ex

La Distylerie, 68 Rue du Port Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11

À La Distylerie, le Festival Saint-Exupéry invite petits et grands à entrer dans l’univers poétique et humaniste du Petit Prince. Les 11 et 12 septembre prochains, regardez le monde autrement.

Au programme: des spectacles de théâtre, des conférences, un concert, un concours de dessin pour enfants et un atelier cyanotypie.

Samedi 11 septembre

14h00 Atelier cyanotypie (sur inscription info@distylerie.net, 2 heures, prix 60 euros)

Dès 16h Concours de dessin pour enfant Dessine-moi une planète

19h00 Conférence A la recherche du petit Prince, Léon Dubois, artiste et photographe

Dimanche 15 septembre

14h00 Théâtre Vols au-dessus du volcan, Compagnie Chemindesens

Dès 16h00 Concours de dessin pour enfant Dessine-moi une planète

17h00 Conférence Dessine-moi une métaphore, Miroslava Stankovic-Minuz, psychologue

19h00 Théâtre Une amitié sans clap de fin, Compagnie Chemindesens

21h00 Concert Odette et Raoul Boulard

Un festival ouvert à tous, pour retrouver l’esprit du Petit Prince: la curiosité, l’imagination, la rencontre et la capacité à regarder au-delà des apparences.

Entrée gratuite. Restauration possible sur place.

Atelier cyanotypie 60 € — 2 heures, sur inscription: info@distylerie.net .

La Distylerie, 68 Rue du Port Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 27 90 97 info@distylerie.net

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English : Festival St-Ex

L’événement Festival St-Ex Montbellet a été mis à jour le 2026-08-22 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II