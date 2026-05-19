Festival STAND N’ ROCK #12 à LIFFRE (35) Parc Léo Lagrange Liffré Samedi 4 juillet, 16h00 10 € adultes et 5 € ados en réservations sur www.standnrock.com. Gratuit < 14 ans. Festival de musique Rock le samedi 04 Juillet 2026 à LIFFRE (35) Festival STAND N' ROCK à Liffré (35) le Samedi 4 Juillet Au programme cette année : Dès 16h30 : ouverture avec le groupe Liffréen BAG’S GROOVE et leur style pop-funk-rock composé de reprises (Muse, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, …) mais également de créations propres. Ensuite, à 17h20, place au vainqueur du tremplin STAND N’ ROCK 2026 :le groupe Rennais TRIS & THE SOAP HORRIFIQUE et leur pop british pétillante et accrocheuse ! A 18h30, DIRTY OLD STORY trio rock-garage bien connu de la région rennaise à l’énergie brute soutenue par un chant rageur et une rythmique de feu. A 20h00 SHADY FAT KATS groupe originaire de Auray, et leur style pop-punk très punchy, à mi-chemin entre Green Day et Linkin Park. Enfin, à 21h30, le groupe 4U ! Pour un moment magique qui transportera le public dans l’univers inoubliable de U2, 4U nous arrive de Belgique pour nous offrir une performance de taille reprenant les plus grands titres de U2 de manière aussi fidèle que possible : Sunday bloody Sunday, Pride, With or without you, One, Desire, Elevation, Vertigo, Magnificient, Beautiful day… Avec des musiciens talentueux, une voix puissante et charismatique proche de celle de Bono, nous vous garantissons un spectacle mémorable empli d’énergie et d’émotion. Restauration sur place. Réservations (5 € / 10 €) sur www.standnrock.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-07-04T16:00:00.000+02:00 Fin : 2026-07-04T23:59:00.000+02:00 1 http://www.standnrock.com Parc Léo Lagrange LIFFRE (35) Liffré 35340 Ille-et-Vilaine

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