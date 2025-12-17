Festival Stomps à Gogo 2026 Salle Cocteau Bourg-de-Péage
Festival Stomps à Gogo 2026 Salle Cocteau Bourg-de-Péage samedi 25 avril 2026.
Début : 2026-04-25 13:30:00
fin : 2026-04-26
Viens fêter les 20 ans de l’association.
Avec Stefano Civa, DJ Jean Chri, et bal avec les Back West.
Petite restauration sur place.
Salle Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 13 85 66 stompandgo@gmail.com
English :
Come and celebrate the association’s 20th anniversary.
With Stefano Civa, DJ Jean Chri, and dance with Back West.
Light refreshments on site.
