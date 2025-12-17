Festival Stomps à Gogo 2026 Salle Cocteau Bourg-de-Péage

Festival Stomps à Gogo 2026

Salle Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Viens fêter les 20 ans de l’association.

Avec Stefano Civa, DJ Jean Chri, et bal avec les Back West.

Petite restauration sur place.

.

Salle Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 13 85 66 stompandgo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate the association’s 20th anniversary.

With Stefano Civa, DJ Jean Chri, and dance with Back West.

Light refreshments on site.

L’événement Festival Stomps à Gogo 2026 Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-12-17 par Valence Romans Tourisme