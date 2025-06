Festival Street Art #2 Quartier Nantes Nord Nantes 26 juin 2025 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-26 10:00 – 21:00

Gratuit : oui 26 Juin et 24 Juillet : repas payant (4€ pour les adultes et 2€ pour les enfants) Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte

=> Retrouvez le programme présenté ci-dessous à la Maison de quartier La Mano et dans les Centres Socioculturels du quartier************************************************TEMPS FESTIFS26 juin : Une belle soirée, au CSC des Renards16h : Animations17h : Vernissage Exposition19h : Repas (sur inscription), 4€ adultes, 2€ enfants, prix conscient2 juillet : Journée Street Art, 15h-21h, City Stade Géraudière15h : Animations “arts visuels” et égalité.15h30 : Spectacle Street Art19h30 : Fanfare24 juillet : Une belle soirée, au CSC des Renards18h : Table ronde, l’art dans l’espace public (sous réserve).19h : Repas (sur inscription), 4€ adultes, 2€ enfants, prix conscient *********************************************************************************************** ATELIERS GRATUITS (sur inscription) 11 juin : Atelier pochoir numérique, 14h-18h, La Petite Maison 7 juillet : Atelier mosaïque création miroir, 10h-12h et 14h-17h, La Petite Maison 8 juillet : Roch’N Paint, 15h30-17h CSC du Bout des Landes 15 juillet : Atelier modelage, 10h-12h et 14h-17h, CSC des Renards 17 juillet : Atelier création papier, 14h-16h, CSC des Renards24 juillet : Atelier création fabrication carnet, 14h-16h, CSC des Renards *********************************************************************************************** 7 FRESQUES PARTICIPATIVESFresque pochoirRue des renards 4 juin au 25 juilletParticiper à la création d’une grande fresque sur 2 km de trottoirs.Création pochoir : les mardi 15h30-17h30 avec Anim’Truck, pataugeoire Petite Sensiveles jeudis 15h30-17h30 avec Anim’Truck Boissière Pose des pochoirs : 14h30-17h30 les mercredis, rue des Renards10h-12h les vendredis, rue des Renards ******************* Fresque du Gymnase avec Evident Originals et Eben Ezer29 rue Santos Dumont Création de la fresque, 30 juin au 4 juilletAtelier participatif : 14h30-17h30, 1 au 3 juillet******************* Fresque de la Ludo-biblio avec The Blind9 bis rue de la bruyère Création de la fresque sensorielle, 8 au 11 juilletAtelier participatif :14h30-17h30, 8 au 10 juillet******************* Fresque de l’accueil de loisirs du Baut avec Yassin LATRACHE4 rue des Renards Création de la fresque, 8 au 11 juillet******************* Fresque de l’accueil de loisirs de l’hippodrome avec Philippe CHEVRINAIS4 bld des tribunes Création de la fresque, accueil loisirs Observatoire, du 8 au 16 juillet******************* Fresque du Square et ACMNN, avec Persu et Wide (Collectif 100 Pression)6 rue Champlain Atelier coconstruction du visuel : 10 juillet, 14h-16hCréation de la fresque : 17 au 19 juilletAtelier participatif : 17 juillet de 15h à 17h******************* Fresque de l’Escale avec Evident Originals9bis Jean de la Bruyère Création de la fresque, 21 au 25 juilletAtelier participatif : 23 et 24 juillet 14h-16h.*********************************************************************************************** BALADES STREET ART 21 juillet : Jeu de Piste, découverte des œuvres de la Boissière. A partir de 16h, CSC des Renards.22 juillet : Petit déjeuner et balade street art, à la découverte des œuvres du Chêne des Anglais. Rendez-vous à partir de 9h30 à la Mano pour le petit déjeuner et départ à 11h de la balade.22 juillet : Balade street art, découverte des œuvres du Bout des Landes. Rdv 16h, tram René Cassin.23 juillet : Balade commentée sur les œuvres Boissière et Petite Sensive, par Sarah Guilbaud, guide conférencière, 10h-11h30. Inscription sur le site de Nantes Patrimonia (rubrique « Agenda ») ou au 07 64 51 66 7525 juillet : Jeu de piste, découverte des œuvres de la Petite Sensive, rdv 10h arrêt tram Santos Dumont.*********************************************************************************************** ET SI ON PARLAIT ARTS ET DIVERSITE Du 26 juin au 24 juillet : Exposition “Bien dans leur genre”, à la ManoDu 1er au 24 juillet : Pôle documentation Street Art à la médiathèque Luce Courville9 juillet : Conférence sur le Street Art, 17h30 CSC des Renards, avec The Blind.24 juillet : Table ronde, l’art dans l’espace public (sous réserve), CSC des Renards, 18h.

Quartier Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80